Rektör Çakar, sosyal medyadan canlı soruları yanıtlayacak

Dr. Nigar Demircan Çakar, 9 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 14.00’da 2018 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak üniversite adaylarının sorularını canlı yayında yanıtlayacak.

Düzce Üniversitesi’nin facebook, instagram, twitter ve youtube sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak canlı yayında Rektör Çakar, Üniversitenin instagram hesabı üzerinden gelen soruları cevaplayacak.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Nitelikli eğitimi, modern spor tesisleri, sosyal ve kültürel imkanlarıyla dolu dolu bir kampüs yaşamı sunan Üniversitemizle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bu canlı yayında bulacaksınız. Canlı yayınımıza tüm üniversite adaylarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.