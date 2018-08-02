Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:02

Rektör Çakar, sosyal medyadan canlı soruları yanıtlayacak

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar, sosyal medyadan canlı soruları yanıtlayacak

02 Ağustos 2018 10:02

Dr. Nigar Demircan Çakar, 9 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 14.00’da 2018 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak üniversite adaylarının sorularını canlı yayında yanıtlayacak.


Düzce Üniversitesi’nin facebook, instagram, twitter ve youtube sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak canlı yayında Rektör Çakar, Üniversitenin instagram hesabı üzerinden gelen soruları cevaplayacak.


Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Nitelikli eğitimi, modern spor tesisleri, sosyal ve kültürel imkanlarıyla dolu dolu bir kampüs yaşamı sunan Üniversitemizle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bu canlı yayında bulacaksınız. Canlı yayınımıza tüm üniversite adaylarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç