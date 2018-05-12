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12 Mayıs 2018 10:10

Rektör Çakar zirvede oturum başkanlığı yaptı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar zirvede oturum başkanlığı yaptı

12 Mayıs 2018 10:10

Dr. Nigar Demircan Çakar, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’ne oturum başkanı olarak katıldı.


Bu yılki teması “Teknolojik Dönüşüm” olan “Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi”, Türkiye’nin öncü sanayicilerini, kamu temsilcilerini, akademisyenlerini, sektörlerinde fark yaratan girişimcileri, girişimcilik ruhuna destek veren kuruluşları ve geleceğin potansiyel girişimcilerini bir araya getirdi.


Girişimcilik ekosisteminin önemli güncel sorunlarının düzenli olarak tartışmaya açıldığı Girişimcilik Zirvesi’nde, bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla yayılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Birçok oturumun düzenlendiği zirvede Dr. Nigar Demircan Çakar, “Teknolojik Dönüşümde Kadın Girişimciler” başlıklı oturumu yönetti.


Farklı sektörlere ait başarılı kadın girişimcilerin yer aldığı oturumda Rektör Çakar, teknolojideki küçük devrimlerin büyük dönüşümlere yol açarak teknolojik dönüşüm ve dijitalleşmede kelebek etkisi yaptığını vurguladı. Teknolojide kadın erkek cinsiyet noktasından çok liyakate önem verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, sözü konuşmacılara bıraktı.


Oturumda; Opal Su Genel Müdürü Diler Ercan, Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ortağı ve CEO’su & Rebuslabs Ltd. Kurucu Ortağı Prof. Dr. Feride Aytül Erçil, Fujitsu Pazarlama Direktörü Meltem Yeğen, Komşuköy.com Kurucu Ortağı Özden Akyıldız ve PHI Tech Bioinformatics Kurucu Ortağı ve GTÜ Öğretim Üyesi Dr. Saliha Durmuş birer konuşma gerçekleştirdi.




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