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11 Temmuz 2017 14:59

Rektör Çakar’ın kapısı yaz kış açık

Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem veren Düzce Üniversitesi, katılımcı yönetim modelinin bir gereği olarak başlattığı “Açık Kapı Uygulamasına” yaz aylarında da tüm hızıyla devam ediyor.

Rektör Çakar’ın kapısı yaz kış açık

11 Temmuz 2017 14:59


Öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler başta olmak üzere tüm mensuplarının, fikir, görüş ve önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Günü’nün 15.’si Rektörlük Makamında gerçekleştirildi.


Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Açık Kapı Günü’ne katılan mensupların kendisine ilettiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sosyal sorumluluk ve bölgesel kalkınma gibi birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Gün boyu süren Açık Kapı Günü’nde katılımcılarla farklı alanlara ait birçok konuyu istişare ettiklerini belirten Rektör Çakar, ortaya çıkan fikir ve çözüm önerilerinin Düzce Üniversitesi’nin kurumsallaşmasına ve gelecek vizyonuna önemli katkılar sağladığını dile getirerek Düzce Üniversitesi’nin iç ve dış paydaşlarıyla etkileşimini en üst düzeyde tutmaya devam edeceklerini ifade etti.




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