Restorasyon için hazırlık yapılıyor

Düzce Belediyesi Konuralp meydanında daha önce İtfaiye araçlarına su sağlanması amacıyla su deposu olarak kullanılan havuzun yıkılması sonrasında çalışmalarına devam ediyor. Geçici olarak üzeri kapatılan havuz için Konuralp Tarihi Kent Meydanı Restorasyon Projesi kapsamında kazı çalışmaları başlayacak alan hakkında açıklama yapan Düzce Belediyesi, çeşmeye yapılacak her türlü müdahalenin incelendiğine dikkat çekerek “Çeşme 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunması nedeniyle Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni dahilinde inceleniyor. Ocak ayında restorasyon uygulama ihalesi yapılacak. İhale sonucuna göre çeşme özgün haline uygun bir şekilde restore edilerek halkın hizmetine sunulacak” ifadeleri kullanıldı.