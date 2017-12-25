Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 12:39

Restorasyon için hazırlık yapılıyor

Konuralp meydanında daha önce İtfaiye araçlarının su deposu olarak kullanılan havuz Konuralp Tarihi Kent Meydanı Restorasyon Projesi kapsamında kazılacak.

Restorasyon için hazırlık yapılıyor

25 Aralık 2017 12:39


Düzce Belediyesi Konuralp meydanında daha önce İtfaiye araçlarına su sağlanması amacıyla su deposu olarak kullanılan havuzun yıkılması sonrasında çalışmalarına devam ediyor. Geçici olarak üzeri kapatılan havuz için Konuralp Tarihi Kent Meydanı Restorasyon Projesi kapsamında kazı çalışmaları başlayacak alan hakkında açıklama yapan Düzce Belediyesi, çeşmeye yapılacak her türlü müdahalenin incelendiğine dikkat çekerek “Çeşme 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunması nedeniyle Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni dahilinde inceleniyor. Ocak ayında restorasyon uygulama ihalesi yapılacak. İhale sonucuna göre çeşme özgün haline uygun bir şekilde restore edilerek halkın hizmetine sunulacak” ifadeleri kullanıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç