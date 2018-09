Rusya'da bağımlılıkla mücadele deneyimlerini anlattı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aysel Karaca ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) Müdürü Öğretim Görörevlisi Dilek Demirezen Akkuş, Moscow State Univercity'de düzenlenen “Relevant Issues of Education And Mental Health: Experience of Russia and Turkey” başlıklı kongreye konuşmacı olarak katıldı.

Rusya'daki kongrede Dr. Öğr. Üyesi Aysel Karaca; “Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerin Ruhsal Sorunları” hakkında sunum yaparken, Öğr. Gör. Dilek Demirezen Akkuş ise “Düzce İlinin Bağımlılık ile Mücadele Öyküsü; DÜBAM” konulu çalışmalarını anlattı.

Kongrenin ikinci gününde, karşılıklı deneyim paylaşımı ve iş birlikleri konulu toplantıya katılan Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, edindikleri ortak proje fikirleri ve iş birlikleri ile Moskova'dan ayrıldı.