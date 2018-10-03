Sağlık için yürüdüler

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Yürüyüş Gününde ‘Günde en az 10 bin adım' diyerek sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü "Dünya Yürüyüş Günü" Etkinlikleri çerçevesinde Düzce Belediyesi önünden Anıt Park Meydanına kadar Sağlık için yürüyüş düzenledi. Belediye bandosu işleğinde Düzce Belediye Meydanı önünden başlayan yürüyüş Anıtpark'ta son buldu.

Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Op Dr. İbrahim Özcan, Sağlık yöneticileri, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşların katıldı.

İl Sağlık Müdürü Özcan, erken kalkıp vücudun vitamin ve mineraller açısından doyuracak bir kahvaltıyı alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirterek “Günün bize ne getireceği belli olmaz. Eğer aktivitesi bol bir gün yaşarsanız araba gibi yolda kalırsınız. Kahvaltıdan doymadan kalkıp, öğlen yemeğine acıkmadan oturun. Yürümeyi de bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. İşleyen demir ışıldar, işlemezse paslanır. Vücudumuz da böyledir” dedi.

Sağlıklı yaşam araçları ile vatandaşlara kanser taraması, vücut analiz ölçümü, karbonmonoksit ölçümü, glikoz, tansiyon ölçümü yapıldı.