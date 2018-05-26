Sağlık Müdürlüğünden Hareketli Yaşama destek

Dr. İbrahim Özcan, Haraketli Yaşama destek vererek İstanbul Maratonuna hazırlanan Neşe Podur’a fiziksel aktiviteyi destek amacıyla bisiklet hediye etti.

Sağlık Bakanlığınca toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile Sağlık için Hareket Et’ programı kapsamında Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde fiziksel aktiviteleri desteklemekte.

Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri başkanlığında görev yapmakta olan ve İstanbul Maratonuna hazırlanan Neşe Podur’a fiziksel aktiviteyi destek amacıyla İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek’in katılımıyla bisiklet hediye edildi.