Sağlık Müdürü Özyörük Akçakoca’da incelemelerde bulundu

Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Akçakoca ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Düzce kısa bir süre önce atanan Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük ilçelerde incelemelerde bulunuyor.

Dr. Mustafa Özyörük bu kapsamda Akçakoca ilçesinde bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeniciyi makamlarında ziyaret eden Özyörük ilçede yeni yapacak olan hastane ve sağlık evlerinin bakım onarımı için istişarelerde bulundu. Özyörük sonrasında ise Melenağzı mevkiinde atıl durumda bulunan sağlık evi lojmanlarını inceledi. Dr. Özyörük atıl durumdaki binalarını personele daha nitelikli bir yer haline getirmek için

projeler hazırladıklarını söyledi.