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28 Aralık 2016 18:44

Sağlık Müdüründen Başkan Yiğit’e ziyaret

Sağlık Müdüründen Başkan Yiğit’e ziyaret

28 Aralık 2016 18:44

Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Başkan Yiğit ile ziyaret etti ardından başkan ile birlikte hastanede incelemelerde bulundu.
Sağlık Müdürü Mustafa Özyörük, Yığılca ilçesinde ziyarette bulundu. Dr. Özyönük ilk olarak Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’i makamında ziyaret ederek Yığılca ile ilgili bilgiler aldı. Ardından Başkan Yiğit ile birlikte Dr. Özyörük Yığılca ilçe devlet hastanesini ziyaret ederek hem hastanenin ihtiyaçları hem de ilçenin sağlık sorunları hakkında dolaylı bir bilgi alışverişinde bulundular.
Başkan Yiğit ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Sağlık Müdürümüz ilimize yeni atandı. Her ilçeye olduğu gibi Yığılca’mıza da bir ziyaret düzenledi. Biz de bu ziyareti fırsata dönüştürerek ilçenin sağlık sorunlarını masaya yatırdık. Sağlık Müdürümüz işine hakim, ekibine hakim bir bürokrat. Birçok sorunun çözümü konusunda anlaştık. Ümit verici bir görüşme olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Dr. Özyörük Yığılca ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.



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