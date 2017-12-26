Sağlıklı yaşam için doğal ürünler tercih ediliyor

İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, konferansın Çevre ve Sağlık Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında düzenlendiğini belirterek, eski öğrencisi olan ve daha öğrencilik yıllarındayken üretime yönelik çalışmalar yapan Levent Kahrıman’ın kendi markasını oluşturduğunu dile getirdi. Anadolu’nun bir cennet vatan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğraş, bu cennet vatanı koruyup geliştirmek için de çalışıp üretmek gerektiğini ifade ederek bu konuda çalışmalar yapan davetli konuşmacıya teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, kozmetik ürünlerini eski insanların ölmemek için, günümüz insanların ise yaşlanmamak amacıyla geliştirip kullandıklarını ifade etti.

Kozmetikte; etkinlik ve güvenlik kaygısının olduğuna dikkat çeken konuşmacı, 15 yıl öncesine kadar kozmetik ürünlerinde 22 bin çeşit sentetik ürün kullanıldığını ve bu ürünleri kullanan kişilerin de gelecek yıllarda sağlık sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını bilmedikleri için, doğal ürünlere yöneldiklerini vurguladı.

Anadolu’da 10-11 bin civarında bitki türü yetiştiğini ve bunun yaklaşık 3 bin çeşidinin endemik türler olduğunu söyleyen Levent Kahrıman, tarihte ilk tahılın bu topraklarda üretildiğini belirterek, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık bin civarında tıbbı ve aromatik bitkilerin tedavi amaçlı kullanıldığına dikkat çeken Levent Kahrıman, bir yere ait ürünlerin markalaşma çalışmaları yapılırken, yöreye ait hikayeler ile birlikte markalaşma yapılmasının insanlar üzerinde daha kalıcı etkiler bıraktığına ve o ürüne talebin artığına işaret etti.

Laber Kimya Genel Müdürü Levent Kahrıman, gerçekleştirdiği sunumun sonunda, İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışmasında ödül alan filmlerin gösterimini izleyicilerle paylaştı

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Levent Kahrıman’a Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.