“Şah mat” dediler başarı getirdiler

Düzce Valiliği 1. Okul Takımları Satranç turnuvası il genelinde bulunan toplam 213 okul takımının mücadelesiyle geçti.

Turnuva sonunda sıralama gençler genel kategorisinde; 1. Arsal Anadolu Lisesi, 2. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu.

Genç Kadınlar Kategorisinde; 1. Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip lisesi, 2. Farabi Anadolu Lisesi, 3. Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu lisesi oldu.

Yıldızlar Genel Kategorisinde; 1. İsmet Paşa Ortaokulu, 2. TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 3. Mustafa Kemal Ortaokulu.

Yıldız Kadınlar Kategorisinde; 1. Özel Kültür Ortaokulu, 2. Fatih Ortaokulu, 3. Konuralp Ortaokulu.

Küçükler Genel Kategorisinde; 1. Namık Kemal İlkokulu, 2. 23 Nisan İlkokulu, 3. Özel Kültür İlkokulu.

Küçük Kadınlar Kategorisinde; 1. 23 Nisan İlkokulu, 2. Akçakoca Cumhuriyet İlkokulu, 3. Merkez Fatih İlkokulu oldu.

Dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyalarını Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci verdi.