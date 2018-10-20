Sahada yeni tohumlar çıkacak

2018 yılı tabi tensil programında bulunan bölmelerde üretim çalışmaları bitirilerek arazi hazırlığı kapsamında mini ekskavatör ucuna takılan tırmık aparatı ile diri örtü temizliği ve toprak işleme yapılması işinde sona gelindi. Sahaya dökülen tohumlarının en iyi şekilde çimlenmesini sağlayacak kırıntılı toprak yapısına kavuşturulması için yapılan çalışmaların bitirilip en kısa sürede sahadan çıkılacağı bildirildi.