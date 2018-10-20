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Sahada yeni tohumlar çıkacak

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı programında bulunan Deredibi Orman İşletme Şefliği bölmelerde toplamda 39,7 hektar alanda gerçekleştirilen tabi tensil çalışmalarında sona gelindi.


2018 yılı tabi tensil programında bulunan bölmelerde üretim çalışmaları bitirilerek arazi hazırlığı kapsamında mini ekskavatör ucuna takılan tırmık aparatı ile diri örtü temizliği ve toprak işleme yapılması işinde sona gelindi. Sahaya dökülen tohumlarının en iyi şekilde çimlenmesini sağlayacak kırıntılı toprak yapısına kavuşturulması için yapılan çalışmaların bitirilip en kısa sürede sahadan çıkılacağı bildirildi.

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