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01 Eylül 2018 14:26

Sahil Güvenlik ekipleri balıkçılara göz açtırmıyor

Batı Karadeniz bölgesinde 1 Eylül avlana yasağının kalmasıyla denize açılan balıkçılar sahil güvenlik ekiplerince sıkı denetime alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri balıkçılara göz açtırmıyor

01 Eylül 2018 14:26


Batı Karadeniz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Akçakoca açıklarında avlanan ve bölgeye İstanbul ve Doğu Karadeniz bölgesinden gelen büyük ve küçük teknelerin ağlarındaki ebatlar ve teknenin bütün resmi evrakları inceleniyor. Sahil Güvenlik ekipleri şüpheli gördükleri tekneye yanaşarak özellikle balıkçı ağlarındaki gözenekleri kumpasla ölçerek incelemeye aldı. Ekipler, ayrıca teknenin evraklarını inceleyerek eksik gördükleri evraklar konusunda tekne sahiplerini cezai işleme tabi tuttu.


Sahil Güvenlik ekipleri bu uygulamanın süreceğini belirttiler.




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