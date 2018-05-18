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18 Mayıs 2018 12:16

Şahin, “19 Mayıs özgürlüğün ilk adımıdır”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahin, “19 Mayıs özgürlüğün ilk adımıdır”

18 Mayıs 2018 12:16


Tuncay Şahin mesajında; "19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Samsun’a ayak basmamış, bir milletin bağımsızlık aşkının fitilini ateşlemiştir. Bu önemli hadiseyi de milletimizin yegane umudu olan gençlerimize armağan ederek Türk gençliğine olan güvenini göstermiştir. Türk Gençliği de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu manevi değerlerine ilelebet sahip çıkarak milletimizi her zaman ilerilere taşımayı görev edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerimizle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.




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