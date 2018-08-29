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29 Ağustos 2018 14:31

Şahin “30 Ağustos kahramanlarını saygıyla anıyoruz”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şahin “30 Ağustos kahramanlarını saygıyla anıyoruz”

29 Ağustos 2018 14:31


Şahin mesajında; “30 Ağustos, bir milletin imkansızlıklar içinde bile olsa dünyaya kafa tutabileceğinin en önemli işareti olmuştur. Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı bu muazzam zafer sonucunda cumhuriyetimizin temelleri atılmış, zaferimizin yankıları uzun yıllar devam etmiştir. Bu vesile ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın dirilişinde önemli katkıları olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.




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