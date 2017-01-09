Sahte iş görmezlik raporları alanlar yandı

Düzce’de sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere sağlık kuruluşlarınca verilen İş Görmezlik Belgelerin de ki artış üzerine Valilik harekete geçti ilgili kurumlara talimatlar verildi.

Düzce’de 15 Ekim 2016 günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Başkanlığında gerçekleştirilen Düzce Ticaret ve Sanayi Şurası’nda sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere sağlık kuruluşlarınca verilen İş Görmezlik Belgelerin de artışlar gözlendiği belirtilmişti.

Konu ile ilgili çalışma yapan Düzce Valiliği gerekli girişimlerde bulundu. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada “Toplantıda belirtildiği gibi gerçek dışı, hatıra binaen düzenlenen Sağlık Raporları, İş Görmezlik Belgeleri iş gücü kaybına neden olmaktadır. Ayrıca da bu raporlara dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçilere yapılan ödemeler bütçeye ek mali külfet getirmekte üretimimizi, ekonomimizi ve gelişmemizi olumsuz yönde etkilemekte. Bu nedenlerle Valiliğimizce Düzce İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Özel Sağlık Kuruluşlarına işçiler için düzenlenen İş Görmezlik Belgeleri düzenlenirken gereken hassasiyetin gösterilmesi ve konunun suç teşkil ettiği de hatırlatılarak gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.