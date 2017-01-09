Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:26

Sahte iş görmezlik raporları alanlar yandı

Sahte iş görmezlik raporları alanlar yandı

09 Ocak 2017 15:26

Düzce’de sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere sağlık kuruluşlarınca verilen İş Görmezlik Belgelerin de ki artış üzerine Valilik harekete geçti ilgili kurumlara talimatlar verildi.
Düzce’de 15 Ekim 2016 günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü Başkanlığında gerçekleştirilen Düzce Ticaret ve Sanayi Şurası’nda sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere sağlık kuruluşlarınca verilen İş Görmezlik Belgelerin de artışlar gözlendiği belirtilmişti.
Konu ile ilgili çalışma yapan Düzce Valiliği gerekli girişimlerde bulundu. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada “Toplantıda belirtildiği gibi gerçek dışı, hatıra binaen düzenlenen Sağlık Raporları, İş Görmezlik Belgeleri iş gücü kaybına neden olmaktadır. Ayrıca da bu raporlara dayanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçilere yapılan ödemeler bütçeye ek mali külfet getirmekte üretimimizi, ekonomimizi ve gelişmemizi olumsuz yönde etkilemekte. Bu nedenlerle Valiliğimizce Düzce İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Özel Sağlık Kuruluşlarına işçiler için düzenlenen İş Görmezlik Belgeleri düzenlenirken gereken hassasiyetin gösterilmesi ve konunun suç teşkil ettiği de hatırlatılarak gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç