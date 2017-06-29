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29 Haziran 2017 11:41

Samadere şelalesinde yaz sezonu açıldı

Samandere şelalesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Samadere şelalesinde yaz sezonu açıldı

29 Haziran 2017 11:41

Düzce’nin en önemli turizm bölgesi olan ve Düzce belediyesine devredilen Samandere Şelalesinde yaz sezonu başladı. Doğa harikası Şelale, yaz mevsiminde yeşil güzelliği ile konuklarını ağırlayacak.


Samandere şelalesinin Düzce Belediyesine devredilmesi ile birlikte alanda turizme yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Var olan doğa ve bitki örtüsüne hiç dokunmadan, yapılar üzerinde iyileştirmeler yapıldı, yürüyüş parkurları oluşturuldu. Biraz daha sağlıklı yaşam ve doğa ile iç içe kalmak isteyen bireyler için özel alanlar yapıldı. Şelalenin eşsiz manzarasına karşın keyifli yemek yenilmesi için yöreye özgü yemeklerin servis edildiği kır lokantası açıldı. Hem şelale hem çevresindeki yerleri izlemek, fotoğraf çektirmek için özel seyir terasları oluşturuldu. Yeni görünümüyle, yapısıyla Samandere şelalesi yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği turizm yöresi haline geldi.


Samandere tabiat alanı yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Samandere tabiat anıtında bulunan Kır gazinosu saat 09,00’dan 20,00 saatleri arasında hizmet verecek.




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