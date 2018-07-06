Olay Akçakoca’ya bağlı Yeşilköy de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında Tahsin Engin’e ait saman yüklü tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırdan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen ve tüm aracı kaplayan yangın, Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın büyük oranda yandığı yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.