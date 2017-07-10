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10 Temmuz 2017 11:46

Samandere Tabiat anıtıi ziyaretçi akınına uğruyor

Düzce’nin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Samandere şelalesi ve Tabiat anıtı yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.

Samandere Tabiat anıtıi ziyaretçi akınına uğruyor

10 Temmuz 2017 11:46

Ziyaretçiler Düzce Belediyesi tarafından yapılan yürüyüş parkurlarında alanı geziyor, şelale çevresinde dolaşıyor. Birçok ziyaretçi de piknik yapmayı tercih ediyor.


İşletme hakkı Düzce belediyesine devredilen Samandere şelalesi ve Tabiat anıtı özellikle hafta sonları ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Düzce’ye 26 kilometre mesafede bulunan Samandere yerli ve yabancı turistlerin tatil ve piknik olarak tercih ettiği yer haline geldi. Samandere Tabiat anıtı işletmesini üstlenen Yeypaş Genel Müdürü Selahattin Sert, Düzce’nin gözde turistik yeri haline geldiğini belirterek, “Samandere şelalesinin belediyemize devredilmesi ile birlikte alanda turizme yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Var olan doğa ve bitki örtüsüne hiç dokunmadan, yapılar üzerinde iyileştirmeler yapıldı, yürüyüş parkurları oluşturuldu. Biraz daha sağlıklı yaşam ve doğa ile iç içe kalmak isteyen bireyler için özel alanlar yapıldı. Şelalenin eşsiz manzarasına karşın keyifli yemek yenilmesi için yöreye özgü yemeklerin servis edildiği kır lokantası açıldı. Hem şelale hem çevresindeki yerleri izlemek, fotoğraf çektirmek için özel seyir terasları oluşturuldu. Yeni görünümüyle, yapısıyla Samandere şelalesi yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği turizm yöresi oldu’’ dedi.


Samandere şelalesine ulaşım kolaylığı için hafta sonraları belediye önünden seferler düzenleniyor.




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