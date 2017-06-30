Samandere’ye ulaşım kolaylığı

Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü tarafından Düzce ve Samandere Şelalesi arasına gidiş ve dönüş seferi konuldu. Buna göre 1 Temmuz Cumartesi ve 2 Temmuz Pazar günleri saat 09,30’da gidiş saat 18,30’da ise dönüş seferi yapılacak. Seferler Belediye Merkez binası önünden olacak.

Samandere şelalesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Düzce’nin en önemli turizm bölgesi olan ve Düzce belediyesine devredilen Samandere Şelalesinde yaz sezonu başladı. Doğa harikası Samandere , yaz mevsiminde, şelalesi, piknik alanları yeşil güzelliği ile konuklarını ağırlıyor. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü tarafından Düzce ve Samandere Şelalesi arasına gidiş ve dönüş seferi konuldu. Buna göre 1 Temmuz Cumartesi ve 2 Temmuz Pazar günleri saat 09,30’da gidiş saat 18,30’da ise dönüş seferi yapılacak. Seferler Belediye Merkez binası önünden olacak. Samandere tabiat anıtında bulunan Kır gazinosu da saat 09,00’dan 20,00 saatleri arasında hizmet veriyor.