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01 Ağustos 2018 11:06

Şampiyon Divapan’a spor müdüründen ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci masa tenisinde kurumlar arası Türkiye Şampiyonu olan Avrupa Kupasında ülkemizi temsil edecek olan Divapan Spor Kulübü’ne ziyarette bulunuldu.

Şampiyon Divapan’a spor müdüründen ziyaret

01 Ağustos 2018 11:06


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz yıl birinci lig şampiyonu olan, bu yılda Süper Lig’te Play-Offa kalarak ülkemizi ve Düzce’yi temsilen Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanan, bu yıl kurumlarda 86 takım arasından Türkiye Şampiyonu olan Divapan Masa Tenisi Takımına ve Düzce’de spora verdiği desteklerden dolayı Divapan Spor Kulübü Başkanı Hakan Zengin’e plaket takdim etti.


Feyzullah Dereci, ülkemizi ve Düzce’yi temsil edecek olan Divapan Spor Kulübü’ne başarılar dilerken, Hakan Zengin’de bu ziyaret için Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye çok teşekkür etti.




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