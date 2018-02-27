Sanat Tarihçisi , Araştırmacı Yazar Uğurluel Abdülhamit Han’ı anlattı

Yılında Abdülhamit Han’ı anlattı. Söyleşi sonrasında Uğurluel’e kitaplarını imzalatmak isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdular.

MÜSİAD ve Genç MÜSİAD tarafından organize edilen “Payitahtın son sahibi Abdülhamit Han” konferansı Sanat Tarihçi Araştırmacı Yazar Talha Uğurluel’in anlatımıyla 18 Temmuz spor salonunda yapıldı. Konferansa Vali Zülkif Dağlı, Belediye başkanı Dursun Ay, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve protokol üyeleri katıldı. Gece Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından mikrofona gelen MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu, MÜSİAD’ın kuruluş amacı ve yaptıkları çalışmaları anlatarak Abdülhamit Han’ın 100. Vefat yılına değindi. İsa Şengüloğlu; şiir okuyarak başladığı konuşmasında; “MÜSİAD Anadolu’da girişimci olan ve bu topraklar için bir şeyler yapmalıyım diye işadamlarının kurduğu bir sivil toplum örgütüdür. MÜSİAD’ın tek gayesi tek amacı üzerinde yaşadığımız bu vatanı dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirmek bunu yaparken de bu toprakların alınterini ve emeğini birleştirmek. Bu vesile ile insanlarımıza daha yararlı nasıl oluruz diye düşündük ve Sanat tarihçisi, araştırmacı yazar Talha Uğurluel ile birlikte bir program tertip edelim istedik. Geçtiğimiz aylarda Uğurluel yine Düzce’ye gelmiş ve Kudüs’ü anlatmıştı. Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiği gece sonrasında bu defa da Abdülhamit Han’ın vefatının 100. Yılı olması hasabiyle Abdülhamit Han Hazretlerini anlatmak üzere Düzce’ye geldi. Kendisine yürekten sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Şengüloğlu’nun konuşmasının ardından mikrofona çıkan Sanat Tarihçisi Araştırmacı Yazar Talha Uğurluel; ”Abdülhamid Han döneminde yaşasaydık onu anlayamazdık onun düşmanı olurduk” dedi.

Abdülhamid Han’ın icraatının meyvelerinin yüz yıl sonra alındığını belirten Uğurluel, onun o dönemde Protestanlara ve Katoliklere Kudüs’ten iki dönüm toprak vermesinin bugünlerde Hristiyan dünyasının Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımamasına sebep olduğunu ifade etti.

Abdülhamid Han’ın çok akıllı ve uyanık olduğunu ifade eden Uğurluel, “O bildiği halde İngiliz ajanını dizinin dibinde taşırmış. O dönemde Batı’nın Osmanlı topraklarında ciddi bir şekilde ajanları olduğu için Abdülhamid Han’ın da çok güçlü bir istihbarat birimi vardı” diye konuştu.

Abdülhamid Han’ın sadece kendi halkı ile değil dünyadaki bütün Müslümanlarla ilgilendiğini dile getiren Uğurluel, Türkiye’nin ve dünyanın her bir yerinde maddi ve manevi eserleri olduğunu kaydetti.

Uğurluel, “Abdülhamid Han için yıllarca ‘Kızıl Sultan’ dediler ama onun ne yaptıkları ve icraatları bellidir ve ortadadır. Onu tanımak istiyorsanız, onu kim seviyor ve kim sevmiyor ona bakın o zaman net çözersiniz” dedi.

Uğurluel, konferansın ardından katkıda bulunan kuruluşlara Vali Zülkif Dağlı ile birlikte teşekkür belgelerini verdi ve ardından hayranları ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları ise Uğurluel’den imza alabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.