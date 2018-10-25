Sanat Yönetmeni Öztürk Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

'sünde Sanat Yönetmeni Sedat Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktaran Sedat Öztürk, Düzce'de doğup büyüdüğünü söyleyerek doğduğu şehrin üniversitesine davetli konuşmacı olarak katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanat yönetmenliğinin çocukluk hayali olduğunu belirten Öztürk, hayalini gerçekleştirebilmek için ailesinin destek olduğunu sözlerine ekledi. Sanat yöneticisinin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini vurgulayan davetli konuşmacı, “Bu alanda en önemli iş problem çözmektir. Problem çözerken problemin asıl kaynağına bakmak gerekir.” diyerek öğrencilere karşılaştıkları sorunların çözümünde dikkat etmelerini ve hemen pes etmemeleri gerektiğini belirtti.

Sanat galerisinde çalıştığı zamanlara dair anılarına da değinen Sanat Yönetmeni Sedat Öztürk, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak konferansı sonlandırdı.