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04 Temmuz 2018 16:59

Sanayi sitelerinin alt yapı sorunu görüşüldü

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 6.

Sanayi sitelerinin alt yapı sorunu görüşüldü

04 Temmuz 2018 16:59

Meslek Komitesi (Otomotiv, Akaryakıt, Servis, Yedek Parça) üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ziyaret ederek küçük sanayi sitelerinin alt yapı sorunun görüştüler.


Küçük Sanayi Sitesi’nin yol problemleri, eski sanayi sitesiyle ilgili yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri ile Sanayi Sitelerinin altyapı sorunlarının ele alındığı toplantıya Düzce TSO 6. Meslek Komitesi Başkanı Metin Topal, 6. Meslek Komitesi Üyesi ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya, 6 Meslek Komitesi Üyesi Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel, 6. Meslek Komitesi Üyeleri İlhan Coşkuner ve Yusuf Kurt katıldılar.


Altyapı sorunlarının çözümü konusunda Belediye Başkanı Dursun Ay’dan söz alan Düzce TSO 6. Meslek Komitesi üyeleri, kendi alanlarıyla ilgili belediye çalışmalarına da destek olacaklarını da ifade ettiler.




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