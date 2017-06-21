Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 09:12

Savaştan kaçtı, Düzce’de ölmek istedi

Umutlarla geldiği Düzce’de canına kıymak istedi.

Savaştan kaçtı, Düzce’de ölmek istedi

21 Haziran 2017 09:12

Irak uyruklu 24 yaşındaki bayan ilaç içip bileklerini keserek intihar etmek istedi. Iraklı kızı polisler kurtardı.


Olay, Düzce Merkez’de Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 Yıl önce Irak’ta anne ve babasını kaybeden 24 yaşındaki Muna Khalid Abdulmaged, hayatını devam ettirebilmek için Türkiye’ye sığınarak Düzce’ye geldi. Burada hayatını tercümanlık yaparak devam ettiren Muna Khalid Abdulmaged, gece saatlerinde girdiği depresyon sonucunda hayatına son vermek istedi. İlaç içerek bileklerini kesen Muna Khalid Abdulmaged, daha sonra bir umutla Sakarya’da yaşayan Iraklı Mahmud isimli bir arkadaşını arayarak intihar ettiğini söyledi. Mahmud’un Düzce’deki arkadaşlarına haber vermesi üzerine Muna Khalid Abdulmaged’in yaşadığı daireye gelen Iraklı arkadaşları ve polis ekipleri kapıyı açtırdılar. Bilekleri kan içindeki Muna Khalid Abdulmaged’i kurtarmak için ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği ekipleri yaptı.


Ardından 112 ekiplerinin gelmesi ile Muna Khalid Abdulmaged, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 24 Yaşındaki Muna Khalid Abdulmaged hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:17
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!