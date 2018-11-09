Sayıkoğlu, "Pozitif bakış açınızı koruyun"

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Psikolojik Danışmanı Öğretim Görevlisi Merve Sayıkoğlu, Düzce Üniversitesi Akçakoca yerleşkesinde öğrencilerle düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Öğretim görevlisi Merve Sayıkoğlu, geleceğin birçok kişi için kaygı doğurabildiğini ancak belli düzeyde kaygının güdüleme oluşturduğunu ve sonrasında arzu edilen alanlarda başarının yakalanabileceğini söyledi. Kaygının tanımlarından, çeşitlerinden ve kaygı oluşturan unsurlardan bahseden Merve Sayıkoğlu, “Özellikle Türkiye'de gençler ve eğitimli iş gücü içerisinde işsizliğin yaygın olması bu kaygının ve umutsuzluğun daha da artmasına neden olmaktadır” diyerek kaygının umutsuzlukla ilişkisine vurgu yaptı.

Konuşmasına motivasyonun tanımı ile devam eden Sayıkoğlu, içsel ve dışsal motivasyona dikkat çekti. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine de vurgu yapan Öğr. Gör. Merve Sayıkoğlu, motive edici ortamın oluşturmanın ve negatif ortamlar, durumlar ve düşüncelerden arınmanın başarı ve sağlıklı bir yaşam için önemine dikkat çekti. Özgüven eksikliklerine de değinen Sayıkoğlu, yaşanılan başarısızlıklardan yılmamak gerektiğini aksine arzu edilen bir hayatı oluşturmak ve yaşamak için her zaman pozitif bakış açımızı her şeye rağmen korumamız gerektiğini ifade ederek sözlerine son verdi.

Program, Öğretim Görevlisi Merve Sayıkoğlu'na teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.