Şehit ailesine bayram ziyareti

Düzce Vali Vekili Hasan Ruhi Yaylacı, Giresun İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli iken 2010 yılında gazi olan daha sonra GATA’da gördüğü tedavi sırasında Şehit olan Jandarma Er Erdem Ay’ın Gölyaka’da ki ailesini ziyaret edip, Kurban Bayramlarını kutladı.

Ziyarette Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya’da bulundu.

Erdem Ay, Giresun’un Dereli ilçesinde 26 Nisan 2010’da bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu iki gözünde görme kaybı meydana gelmiş ve şarapnel parçalarının etkisiyle vücudunda enfeksiyon oluşan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşamış, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Haziran 2018’de şehit olmuştu. Şehit Erdem Ay’ın 4 yaşında İkbal, 2 yaşında İkra adında iki kızı bulunuyor.