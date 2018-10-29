Şehit eşleri ve çocukları ile bir araya geldiler

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay şehit eşleri ve çocukları ile bir araya geldi.

Vali Dr. Zülkif Dağl'nın eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay Düzce'den ve çeşitli illerden gelen 10 şehit eşi ve çocukları ile Abant'ta düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldiler. Nurgül Dağlı ve Nursel Ay şehit eşleri ve çocukları ile yakından ilgilendi.