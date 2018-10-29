İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit eşleri ve çocukları ile bir araya geldiler

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay şehit eşleri ve çocukları ile bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay şehit eşleri ve çocukları ile bir araya geldi.


Vali Dr. Zülkif Dağl'nın eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay Düzce'den ve çeşitli illerden gelen 10 şehit eşi ve çocukları ile Abant'ta düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldiler. Nurgül Dağlı ve Nursel Ay şehit eşleri ve çocukları ile yakından ilgilendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.