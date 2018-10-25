Şehit Jandarma Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’da görev dönüşü trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) Düzce’de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan'da görev dönüşü trafik kazasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba (25) Düzce'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde askeri aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba şehit oldu, 2 jandarma personeli de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, görevden dönen jandarma aracı, sürücüsünün Boyalık köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba olay yerinde şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
Kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın naaşı otopsisinin yapılmasının ardından ikamet ettiği Düzce'ye getirildi.
Şehit uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, için Düzce Cedidiye Camisinde cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye, eski Bakanlardan İsmet Yılmaz, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaplanbaba ailesi ve Düzceliler katıldı.
Yoğun yağış altında kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla Şehitliğe getirildi ve burada son yolculuğuna uğurlandı.