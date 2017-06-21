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21 Haziran 2017 13:15

Şehr-i Şahane Kumpanyası ve Akidezadeler oyunu Düzcelilerden beğeni aldı

Düzce Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Uygur Sanat Tiyatrosu (UST) Anıtpark meydanında iki oyunla Düzcelilerle buluştu.

Şehr-i Şahane Kumpanyası ve Akidezadeler oyunu Düzcelilerden beğeni aldı

21 Haziran 2017 13:15


UST’nin Şehr-i Şahane Kumpanyası ve Akidezadeler oyunu Düzcelilerden büyük alkış aldı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş oyun sonrası UST Sanat Yönetmeni Süha Uygur’a plaket takdim etti.


Anıtpark meydanı, Uygur Sanat Tiyatrosu oyunları "Akidezadeler ve Şehr-i Şahane Kumpanyası" oyunlarına ev sahipliği yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle iki oyun bir gün içinde sahnelendi. Şehr-i Şahane Kumpanyası oyunu iftardan önce, Akidezateler oyunu ise iftar sonrası tiyatroseverlerle buluştu. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş iftar sonrası sahnelenen oyunu eşi Gönül Keleş ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte izledi. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen oyun sonrası Başkan Mehmet Keleş UST Sanat Yönetmeni Süha Uygur ile ekibi adına oyuncu Cengiz Küçükayvaz’a plaket takdim etti. Tiyatronun kurucusu Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur ‘ Düzce’de olmaktan ekip olarak çok mutlu olduk. Bundan sonra da tekrar bir arada olacağız’ dedi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de yaptığı konuşmada UST oyuncularına teşekkür etti.




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