Şekip Mosturoğlu tesis için arazi inceledi

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, hayata geçirilmesi planlanan tesis için arazi incelemesinde bulunarak, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi de ziyaret etti. Mosturoğlu ziyarette yaptığı açıklamada yaptığı keşifler sonucu Akçakoca’da bir spor tesisi yapılmasının hedefleneceğini dile getirdi.

Cüneyt Yemenici: "Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük kulüplerimizden de şeref duyarız"

Ziyarette, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise diğer kulüplerin de Akçakoca’da yatırım yapmak istemelerinin kendileri için şeref olabileceğini söyleyerek, "Bundan birkaç ay önce değerli As Başkan Şekip Mosturoğlu’nu telefonla aramıştık. Sağolsun kendisi ilk fırsatta geleceğini ifade etmişti. Öncelikle geldiklerinden dolayı çok mutlu olduk onu ifade etmek istiyorum. Akçakoca’mıza Fenerbahçe’mizin önemli bir yatırım yapma düşüncesi var. Birkaç alanı gezdik, inşallah bu yatırım gerçekleşir. Tabi burada gönüllülerimiz var, Cemil Gülez ve Esat Sarıoğlu var kendilerinin takibiyle de belli bir seviyeye geldi gibi gözüküyor. Tabi bizler şunu her zaman söylüyoruz, biz yerel yönetim olarak sadece Fenerbahçe değil tabi ki, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer büyük kulüplerimizde gelmek istediklerinde şeref duyarız" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe tesisinin olması Akçakoca’yı farkı bir yere taşımış olacak"

Başkan Yemenici, sarı-lacivertlilerin tesislerinin Akçakoca’da yer almasının kendi ilçelerine yararlı olacağını vurgulayarak, "Görüşmelerini yaptığımız ve incelemelerde bulunduğumuz noktalar ile ilgili inşallah yatırım hayata geçer. O zaman Akçakoca bir o kadar daha turizm noktasında farklı bir noktaya gelmiş olacak ve burada Fenerbahçe’nin tesisinin olması Akçakoca’yı tanıtım noktasında farklı bir yere taşımış olacaktır" diye konuştu.

Başkan Yemenici, Mosturoğlu’na ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye sepeti takdiminde bulundu.

Yapılan incelemelerle beraber 3 adet arazi tesis için aday yerleşim alanı. Bu 3 arazi özellikleri olarak biri 100 dönüm ormanlık alanda biri 20 dönüm denize sıfır ve diğer arazi ise 3 dönüm olarak incelendi.