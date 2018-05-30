“Ses getirecek projeler üretecekler”

Zülkif Dağlı’nın himayesinde başlatılan Kardeş Okul Projesi bu yıl yapılan 674 etkinlikle 15 bin 480 öğrenciye ulaştı. Proje kapsamında bağımlılıkla mücadele, sportif yarışmalar, aile eğitimleri, kitap okuma, tarih bilinci aşılama gibi bir çok alanda farklı etkinliklere imza atıldı. Vali Dr. Zülkif Dağlı projenin amacına ulaştığını, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda daha özgün ve ses getirecek projelere imza atacaklarına inandığını söyledi.

Yıl Sonu Kardeş Okul Projesi Kapanış Programı Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kültür paylaşımı zenginleşti

Törenin açılış konuşmasını yapan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, projenin öğrenciler arasında bilgi, değer ve kültür paylaşımını zenginleştirdiğini, okullar arası işbirliğini arttırdığını dile getirerek “Farklı birikimleri olan ve farklı eğitim anlayışları içerisinde faaliyet gösteren okulları kardeşlik temasında bir araya getirerek kardeş kurum ilişkisi kurmak için hazırladığımız projemiz, kardeş okullar oluşturarak öğrenciler arasında bilgi, değer, kültür paylaşımını zenginleştirmiş, okullar arası işbirliği ve desteği arttırarak eğitim öğretim sürecine katkılar sağlamıştır” dedi.

Farklı etkinliklere imza atıldı

Proje kapsamında bağımlılıkla mücadele, sportif yarışmalar, aile eğitimleri, öğrenci eğitimleri, kitap okuma, tarih bilinci sağlama, kültürel mirasın aktarımı gibi bir çok alanda farklı etkinliklere imza atıldığını dile getiren Yiğit “Bu yıl proje kapsamında okullarımızdan özellikle ortak projeler üretmelerini istedik. Kardeş okullarımızda bu bağlamda bağımlılıkla mücadele, sportif yarışmalar, aile eğitimleri, öğrenci eğitimleri, kitap okuma, tarih bilinci sağlama, kültürel mirasın aktarımı gibi alanlarda birlikte 114 projeye imza attılar” diye konuştu.

ihtiyaçlar doğrultusunda revizyon yapılabilir

Yiğit, ihtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki dönem projede revizyona gidileceğinin altını çizerek “2018 2019 eğitim öğretim yılında da uygulamaya devam edeceğimiz projemizde ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yine revizyona gideceğiz. Önümüzdeki dönemde projemizin daha çok öğrenciye ulaşması için Kardeşim Var misin? Sloganı ile yarışmalar ve ortak etkinlikler daha da önem kazanacak” şeklinde açıklama yaptı.

Yiğit’in konuşmanın ardından Kardeş Okul Koordinatörü Ali Canbaz projenin ilerleyişi ve gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmanın ardından Kardeş okul projesi kısa filmi sunuldu.

Hürriyet Ortaokulu ve Esentepe Birleştirilmiş sınıflı İlkokulu Kardeş okul öğretmenleri Abdullah Birol ve Gamze Karatay ile Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahmut Diraz ve kardeş okulu Büyükaçma Birleştirilmiş sınıfı İlkolulu 4. Sınıf öğrencisi Muhammet Palazoğlu proje görüşlerini paylaştılar.

Projenin amacına ulaştığını ifade eden Vali Dr. Zülkif Dağlı, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda daha özgün ve ses getirecek projelere imza atacağına inandığını vurgulayarak “İlk toplantımızı hatırlıyorum. İlçe kütüphanemizin alt katındaki küçük salonda okul müdürlerimiz ile bir toplantı yapmıştık. Orada bu projenin amacının diğer projeler gibi bir koli kitap yada malzeme doldurup, kargoyla postayla yüzünü hiç görmediğimiz arkadaşlarımıza göndermek olmadığını vurgulamıştık. Öğrenci ve öğretmenlerin daha yakın temas kurabileceği bir proje olsun istedik. Amacımız sevgi ve kardeşliği yaymak. Bunun için en yakınımızdan başladık. Görüyoruz ki projemiz amaçlarına ulaşmaya başlamış. İnşallah önümüzdeki yıl daha özgün, daha çok ses getirecek projeler üreteceğiz. Başlarken bazı tereddütlerimiz vardı. Ama projemiz öğretmen ve öğrencilerimizden çok büyük kabul gördü. Öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizi kutluyorum. İlçe Milli Eğitim müdürlerine sesleniyorum. Her ay bu çalışmaların verilerini almak önemli” dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.