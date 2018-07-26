Sevgi evlerinde erkekliğe ilk adımı attı

Sünnet olan Muhammet’in yanı sıra arkadaşları da doyasıya eğlendi.

Düzce Sevgi Evleri’nde kalan 13 yaşındaki Muhammet için görkemli bir sünnet töreni düzenlendi. Muhammet’in sünnet törenine Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeki Yıldırım, davetliler ile sevgi sitesinde kalan çocuklar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sünnet düğününe katılanlar Muhammet’e takılarını taktılar ve ikram edilen pilavdan yediler.

Vali Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı yaptığı açıklamada, “Çocuğumuzun yanında olmak, onunla birlikte olmak çok güzel bir his. Hem çocuğumuz hem biz çok mutlu olduk. İnşallah devamı gelir ve daha güzel günleri olur. İnşallah düğününü de görürüz, hayırlı olsun” dedi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeki Yıldırım da mutlu olduklarını belirterek, “Şu anda bulunduğumuz yer çocuk evleri sitesi, 40 kapasiteli bir kuruluş. 13-18 yaş arası erkek çocukların bulunduğu bir yer. Şu anda halen 34 çocuğumuz bulunmakta. Bugün sünnet olmamış çocuğumuzu güzel bir törenle onu mutlu edebilecek koşulları oluşturacak güzel bir program icra ettik. Amacımız çocuklarımızın vatanına, milletine hayırlı birer evlat olmalarını sağlamak ve bu amaçla geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatmak istiyoruz. Bu değerlerimizle çocuğumuzu ve kuruluşumuzu tanıştırmak için bu programı düzenledik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Muhammet ve arkadaşları doyasıya eğlendiler.