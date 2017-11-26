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26 Kasım 2017 11:28

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Düzce’de, gece saatlerinde seyir halindeki minibüs bir anda alev aldı.

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

26 Kasım 2017 11:28

Minibüs, sürücüsünün gözleri önünde alev alev yandı.


Yangın, Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 01.00 sıralarında Düzce şehir merkezinden Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan Ferit Aksu idaresindeki 81 BC 218 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Ferit Aksu, alev alan minibüsünü hemen yol kenarına çekerek alevlere araçta bulunan yangın tüpü ile müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücülerin de yangın tüpleriyle yaptığı müdahale yeterli olmadı ve alevler minibüsü tamamen sardı. Olay yerine çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs, sürücüsünün gözleri önünde alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Polis yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.




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