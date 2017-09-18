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18 Eylül 2017 10:14

Seyir halindeyken yanmaya başladı

Düzce Yığılca karayolunda Mehmet T.

Seyir halindeyken yanmaya başladı

18 Eylül 2017 10:14

’ye ait otomobil seyir halinde motor kısmından bir anda yandı. Yangın Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalesi ile söndürüldü.


Olay Düzce Yığılca karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mehmet T. idaresindeki otomobili Düzce’de Yığılca istikametine giderken Hasanlar Barajı mevkiinde motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına alırken yangına ilk müdahale yoldan geçen araçlarda bulunan yangın tüpleri ile müdahale edildi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkışı ile ilgili inceleme yapılıyor.




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