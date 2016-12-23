“Şiir her şeyin üzerindedir”

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Şiir Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya barışına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen etkinlikte Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda eğitim gören öğrenciler tarafından Gürcüce ve Türkçe şiirler okundu. Birbirinden değerli şiirleri başarıyla seslendiren öğrenciler, bugün dünyanın en çok ihtiyacı olan barış ve kardeşlik duygularını şiir diliyle en güzel şekilde aktararak hislere tercüman oldular.

Şiir dinletisinin sonrasında konuşmasını gerçekleştiren Şair Abdullah Çelebioğlu, ülke olarak acı günlerden geçtiğimizi belirterek dünyanın üzerinde negatif bir enerjinin dolaştığını dile getirdi. Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çelebioğlu, öğrencilerin göstermiş olduğu azmin takdire şayan olduğunu söyledi.

Şiir nedir? sorusuna “Şiir negatif enerjiye ilaçtır, silahtır” diyerek cevap veren Abdullah Çelebioğlu, “Gönüllerimizi, zihinlerimizi maddecilikten ve bireysellikten şiirle kurtarabiliriz. Şiirin içinde barındırdığı mana ve maneviyat dünyası ile milli kimlik bunalımları yaşamayız” şeklinde konuştu.

Şiirin çok şeyin üstünde olduğunu ifade eden Çelebioğlu, Doç. Dr. Nanuli Kaçarava’nın Gürcüce’ye tercüme ettiği “Sen Bilir Misin Göç Nedir?” şiirini coşkulu bir üslupla okuyarak sözlerini sonlandırdı.

Türkiye’deki Gürcistan Gençlik Elçisi Sopho Tkrialaşvili, programla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’e, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş’a ve Şair Abdullah Çelebioğlu’na hediyelerini takdim etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, şehit olan asker ve polisleri anarak sözlerine başladı. Ülkemizin geçirdiği zor günlerde şiir etkinliğinin ferahlatıcı bir özelliği olduğunu belirten Akkuş, etkinliğe katkı veren herkese teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Gürcü Dili ve Çerkez Dili programlarının açılma sürecinde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığını ifade etti.

Gürcü Kültür Merkezi Başkanı Sezen Gönenç ve diğer davetli konukların düşüncelerini ifade etmesiyle devam eden program, teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.