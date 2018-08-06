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06 Ağustos 2018 19:51

Sıkışan tır sürücüsü böyle kurtarıldı

Düzce D-100 karayolunda meydana gelen kazada ani fren yapınca kupada sıkışan tırın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sıkışan tır sürücüsü böyle kurtarıldı

06 Ağustos 2018 19:51


Kaza, D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan T. idaresindeki 81 KB 133 plakalı tır, iddiaya göre önüne bir anda kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kazada tırın dorsesinde bulunan borular ön tarafa kayarak kupayı sıkıştırdı. Bu sırada tırın sürücüsü Ramazan T. kupa içinde mahsur kaldı. Sürücü, kupadan çıkamayınca Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kupaya merdiven uzatarak sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.




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