Silah ve uyuşturucu otomobilin motor kısmından çıktı

Yakalanan şahsın otomobilinin motor kısmına zulalanmış silah ve uyuşturucu bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen D. H. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda araç içerisine ve motor kısmına zulalanmış vaziyette bir miktar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait 19 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak ve 6136 SKM suçundan Adli Makamlara sevk edildi. Ayrıca yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerin görüntüleri polis kamerasına an ve an yansıdı.