Sismolog Gündoğdu: “İstanbul'da 7.5 şiddetinde deprem bekliyoruz”

12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde konferans vermek için Düzce'ye gelen Deprem Uzmanı ve sismolog Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul'da meydana gelecek depremin 7 buçuk şiddetinde olacağını ancak kimsenin umursamadığını söyledi. Fay hattının Silivri'den kırılacağını dile getiren Prof. Dr. Gündoğdu, İstanbul depremini anlatacak bir makam bulunamadığının da altını çizdi.

12 Kasım 1999'da meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremin 19. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi tarafından organize edilen panelde konuşmak üzere Düzce'ye geldi. Düzce'de İstanbul'da beklenen depremle ilgili konuşan şiddetli deprem beklendiğini ancak insanların kaderlerine razı şekilde beklediklerini, depremle ilgili hiçbir çalışmanın yapılmadığını da söyleyen Oğuz Gündoğdu, depremin şiddetinin, yerinin ve zamanının belli olduğunu ve bunun kader olmayacağını da ifade etti. Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, “3 sene önceki Marmara Denizi altından geçen Kuzey Anadolu Fay hattı kırılacak. Aşağı yukarı Silivri civarından kırılacak. Silivri civarından kırılacak fay hattı 7 buçuk artı, eksi 2 büyüklüğünde olacak. Bilerek hesaplayarak bulduğum bir rakam. Bu büyüklükte depremi karşılamak için maalesef İstanbul'un 39 ilçesinde yapılan çalışmalar tatmin edici değil. Avcılar başta, 20 yılda tek çivi çakılmadı. Hiçbir şeyin yapılmadı bölge büyük ölüm ve yıkım oranlarına sahip. Halk da bırakmış durumda kaderine razı bir şekilde bekliyorlar. Bu kader değil ki. Fayı, büyüklüğünü, depremin ne zaman olacağını biliyoruz. 3 Yılda İstanbul'un tabiatı değişti. Bunu takip ediyoruz. Bize ne olacak kime haber vereceğiz. Kim haber verecek kim dışarı çıkın diyecek. Bunları yapacak makam halen yok” dedi.