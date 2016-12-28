Şoförlerden şikayet azaldı

Düzce Belediyesi Denetimli otobüslerin şoförlerinden şikayetler azaldı. 2016 yılının ilk 6 ayından beyaz masaya şoförlere ilişkin yapılan şikayet sayısı 294 iken, yılın ikinci altı ayında bu sayı 130’a indi. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürü İlyas Danış, hizmet içi eğitim seminerlerin bu azalışta etken olduğunu açıkladı.

Beyaz Masa’nın belediye birimlerine ilişkin 2016 yılı ikinci altı ay rakamlarına göre belediye otobüs şoförlerinden şikayetlerin yüzde 50 oranında azaldığı görüldü. Beyaz masaya yapılan başvurulara göre 2016 yılının Ocak ayından Haziran ayına kadar olan 6 aylık bölümünde belediye otobüs şoförleri için 294 şikayet yer aldı. Haziran ayından bu yana geçen 6 aylık süre için de şikayet sayısı 130 olarak tespit edildi. Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürü İlyas Danış, belediye otobüs şoförlerine ilişkin yıl içerisinde üç aylık dönemler halinde hizmet içi eğitim seminerleri yapıldığına dikkat çekti ve ‘ Bu seminerde ağırlıklı olarak yolcu ve şoför ilişkileri değerlendiriliyor. Halkla ilişkiler uzmanları ve teknik uzmanlar tarafından araç ve hareket faktörlerine kadar her unsur ele alınıyor. Bu seminerlerden olumlu sonuçlar alıyoruz’ dedi.