Son gün 30 Haziran

Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde “Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona erer denilmektedir. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılamaz. Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında yapabilirler. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı içerisinde yapılabilir" şeklinde değiştirilmişti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanabilmeleri için ÇKS kaydını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. 2018 üretim yılı ÇKS başvurularının 30 Haziran 2018 kadar alınacak. Üretim bilgisi değişikliği yapmak isteyen üreticilerin başvurularını ise 15 Temmuz - 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir” diyerek çiftçileri uyardı.