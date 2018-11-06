Sorunlar birinci elden dinlenildi

Kurumsal yönetişim alanında da öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği 25. Açık Kapı Günü'nde mensuplar, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile bir araya geldi.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen Açık Kapı Uygulamasına katılan öğretim elemanları, idari personeller, öğrenciler ve paydaşlar; fikirlerini, olumlu veya olumsuz eleştirilerini, gözlemlerini ve iyileştirme önerilerini Rektör Çakar'a iletti.

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Açık Kapı Günü ile kurumsal iletişim, aidiyet, katılımcılık ve sürekli gelişim konularında önemli mesafeler kat ettiklerini belirterek doğru karar verebilmek, adil olabilmek ve güven ilişkisi kurabilmek amacıyla Açık Kapı Uygulamasına çok önem verdiklerini vurguladı.

Şu ana kadar Açık Kapı Uygulamasıyla 3 bin kişiyi dinlediklerine işaret eden Rektör Çakar, kendilerine iletilen iyileştirme ve çözüm önerilerini hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek kurumsallaşma ve akademik başarıda bu faktörlerin de pay sahibi olduğunu sözlerine ekledi.