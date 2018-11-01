Sorunlar birinci elden dinleniyor

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması, Akçakoca Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere tüm paydaşların Akçakoca Yerleşkesiyle ilgili düşüncelerini, gözlemlerini, tespitlerini, eleştirilerini, önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen 12. Akçakoca Açık Kapı Gününde, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seyda Faikoğlu, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Emrah Öztürk; öğretim üyelerini, öğretim elemanlarını, idari personeli ve dış paydaşları makamında kabul etti.

Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, öğretim elemanlarının, idari personelin ve tüm paydaşların Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Doç. Dr. Muammer Mesci, Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay ve Dr. Öğr. Üyesi Seyda Faikoğlu kendilerine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Değer Üreten Üniversite" sloganı gereği tüm öğrencilerin ve personellerin kendileri için değerli ve önemli olduğunun dile getirildiği görüşmelerde, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın önderliğinde hayata geçen Açık Kapı Uygulamasının Akçakoca Yerleşkesi'nde devam etmesinin kurumsal kimlik açısından önemine dikkat çekildi. Açık Kapı Uygulamasında kendilerinin görüşlerine önem verildiğini ve bu uygulamadan memnun olduklarını ifade eden katılımcılar, Açık Kapı Günü'nün başlatılmasında ve uygulanma sürecinde fikri ve emeği olan başta Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere Üniversite Yönetimine ve Yerleşke Yöneticilerine teşekkür etti. 12. Açık Kapı Uygulaması, katılım sağlayan herkese Akçakoca Yerleşkesi Yöneticileri tarafından teşekkür edilmesiyle son buldu.