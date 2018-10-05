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Sosyal medya söyleşisi gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu’nun düzenlediği “Sosyal Medya Zirvesi” başlıklı söyleşi davetli konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu'nun düzenlediği “Sosyal Medya Zirvesi” başlıklı söyleşi davetli konukların katılımıyla gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Sosyal medya fenomenleri Gökhan Tevek ve Gökan Özcan, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek keyifli ve eğlenceli bir söyleşiye imza attı. Kendi hayat hikayelerinden bahseden davetli konuşmacılar, sosyal medya ile ilgili edindikleri tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Sosyal medyada nasıl yükseldiklerini samimi bir üslupla anlatan Gökhan Tevek ve Gökan Özcan, “Sosyal medyada içinizde geldiği gibi davranın. Bu alanda biraz cesaret ve hayal gücü lazım.” diyerek söyleşisini sürdürdü. Çektikleri videolardan, yaşadıkları hayal kırıklıklarından ve başarılarından söz eden davetli konuşmacılar, sosyal medyada takip ettikleri kişiler, ilgi çeken videolar gibi birçok konuda paylaşımlarda bulundu. Çeşitli çekilişlerin de yapıldığı “Sosyal Medya Zirvesi” başlıklı söyleşinin sonunda davetli konuşmacılara plaket takdim edildi.

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