Sosyal Medya’da büyük ilgi gördü

Kar yağışı sonrasında Türkiye’nin dört bir yanında değişik kardan adamlar yapılırken, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Murat Erdoğan isimli vatandaşın yaptığı Tank ve tankın önüne yatan adam görseli sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’de bir çok vatandaş sokaklara dökülmüş ve darbe girişimi vatandaşların el birliği ile püskürtülmüştü. Bu durum sonrasında birçok kez görseller gün yüzüne çıkmış ve hafızalar tekrar tazelenmişti. Düzce’de hafta sonu yağan kar yerini buzlanmaya bırakırken, Kaynaşlı’da ikamet eden Murat Erdoğan isimli vatandaşın yaptığı Kardan Tank ve Yere yatmış vaziyetteki kardan adam fotoğrafı sosyal medya da ilgi odağı oldu. En çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alan Kardan Tank ve tankın önüne yatan Kardan adam, 15 Temmuz’da halkın gösterdiği direnişi sergiliyor olması hafızaları tekrar yenilemiş oldu.