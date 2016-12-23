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23 Aralık 2016 19:52

Sporcu beslenmesine yönelik konferans

Sporcu beslenmesine yönelik konferans

23 Aralık 2016 19:52

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından “Sporcu Beslenmesi ve Ergojenik Yardımcılar” konulu konferans düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy Eğitimi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; 2012 NABBA Dünya Şampiyonu Serdar Aktolga ile CISSN Sporcu Diyetisyeni Coşku Mutlu, konuşmacı olarak katıldı. Programda, sporcuların performanslarını üst düzeyde tutabilmeleri ve başarı elde edebilmeleri için beslenme konusuyla ilgili önemli tespitlerde bulunuldu.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayla Taşkıran, sporcuların performansını artırmak için kullandıkları vitamin ve destek haplarının bilinçsizce kullanıldığına dikkat çekti. Bu ilaçların reçetesiz ve bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak sözü CISSN Sporcu Diyetisyeni Coşku Mutlu’ya bıraktı.
Diyetisyen Coşku Mutlu, sporcu beslenmesi konusuyla ilgili bilgilerin sorgulanması gerektiğini ifade ederek kas almak isteyenlerin neden kas almak istediğini bilmeleri ve o amaçla çalışmalarını sürdürmelerini tavsiye etti. Vitamin ve mineral kullanımındaki yanlışlara da değinen Mutlu, protein kullanımındaki aralıklara dikkat edilmesinin önemli olduğunu belirterek miktarının da iyi ayarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Programın diğer davetli konuşmacısı 2012 NABBA Dünya Şampiyonu Serdar Aktolga, Sporda Ergojenik Yardımcı Kullanımı başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Kendi sportif yaşamı ve başarılarından söz eden Aktolga, yaşama bakışı ve sporda beslenme konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Serdar Aktolga, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Program, davetli konuşmacılar Coşku Mutlu ve Serdar Aktolga’ya teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.



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