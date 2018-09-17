Standard Profil ‘4. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı'na katıldı

Türkiye'de bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında lojistik ve taşımacılık ile ilgili bölümler arasında ortak noktaların belirlenmesi ve lojistik sektörünün gereksinmelerini belirlemek amacıyla düzenlenen ‘4. Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı' Düzce Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinliğe, çalıştay paydaşlarından, Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu adına Standard Profil Lojistik Yönetmeni Tuncay Atabaş katıldı.

Atabaş ‘Paydaş Görüşleri' adlı bölümünde söz alarak uluslararası lojistik faaliyetlerinin geleceğinde merak ve araştırmanın önemine değinerek, otomotiv yan sanayi sektöründe lojistik çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Uluslararası lojistiğin önemine değinerek Türkiye'nin lojistik faaliyetlerinde gelişime açık olduğunun altını çizen Atabaş, “Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin önemi sadece dünyada değil Türkiye'de de her geçen gün artmakta. Standard Profil Grubu gibi 7 ülkede üretim yapan, 45 ülkeye ürün sevkiyatı gerçekleştiren büyük ve kompleks organizasyonlarda, lojistik süreçler fark yaratabileceğiniz önemli alanlardan biri. Bu süreçleri iyileştirmek; inovasyon, kalite ve müşteri hizmetlerinde verimliliği

sürdürülebilir kılmanın yanında marka değerini de olumlu etki sağlıyor. Giderek rekabetin arttığı, dinamikleşen pazar şartlarında Kurumsal Kaynak Planlaması'nın (ERP) önemi daha çok artıyor, lojistik alanındaki yeni teknolojilere uyum tercih sebeplerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Sektör ile birlikte bu alanda eğitim gören öğrencilerin yaşanan gelişmelerin takipçi olmaları gerekiyor” dedi.

İki gün boyunca süren etkinlikte öncü firmalar temsilcilerinin yanı sıra üniversite ve lise öğrencileri, akademisyenler de katılım gösterdi.