Standard Profil adımları Cerebral Palsy'li çocuklara umut oldu

Düzce, İstanbul ve Manisa'dan katılan toplam 460 gönüllü çalışanıyla attığı 65 milyon 909 bin 174 adımla, Steptember'da en çok adımı atan ikinci kurum olan Standard Profil, celebral palsy hastası çocuklara dikkat çekerek büyük farkındalık oluşturdu.

Dünya çapında markalara üretim yapan Standard Profil Grubu, Cerebral Palsy'li (CP) çocukların hayat boyu ihtiyaç duyduğu eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine destek olmak üzere düzenlenen Steptember'da en çok adım atan ikinci kurum oldu. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın ülke temsilcisi olduğu, 8 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen “Steptember”a bu yıl ilk kez katılan Standard Profil, şirket sıralamasında ikinci olurken takım sıralamalarında iki takımıyla ilk üçe girdi.

Eylül ayı boyunca gerçekleşen Steptember'da Cerebral Palsy'li (CP) çocuklar için Düzce, İstanbul ve Manisa'dan destek veren 460 gönüllü çalışanı ile yürüyen Standard Profil, toplamda 65 milyon 909 bin 174 adım attı. Çalışanların kendi kurdukları yaklaşık 110 takım ile katıldığı organizasyonda Çılgın Ekstrüzyoncular takımı ile ilk üçe giren Standard Profil, Cerebral Palsy'li (CP) çocuklar için büyük farkındalık oluşturmuş oldu.

Günde ortalama 20 bin adım atan ve Cerebral Palsy hastalığına dikkat çeken Standard Profil, çalışanlarının desteği ile de çocukların hayatlarına dokundu. Düzce fabrikasında bağış kermesi etkinliği düzenleyen Standard Profil çalışanları toplanan bağışla Cerebral Palsy'li (CP) çocukların ihtiyaçlarına katkıda bulundu.