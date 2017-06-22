Düzce Fabrikası Genel Müdürü Teoman Yücel’in de yer aldığı iftar yemeklerine toplamda 1750 kişi katıldı. Grubun Düzce’deki son iftar yemeği 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Standard Profil Grubu Düzce Fabrikası çalışanları ve aileleri 7 Haziran ve 14 Haziran tarihlerinde fabrika alanında düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzce Fabrikası Genel Müdürü Teoman Yücel’in de yer aldığı iftar yemeklerine toplamda 1750 kişi katıldı. Grubun Düzce lokasyonunda bu yılki son iftar yemeği ise 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İnsan Kaynakları departmanı ve Düzce Fabrika yöneticilerinin de katıldığı iftar yemeklerinde, gelenekleri sürdürmenin önemli olduğuna dikkat çeken Teoman Yücel, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Standard Profil Düzce fabrikası olarak gelenekselleştirdiğimiz iftar yemeklerimizde ailelerimizle, dostlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla bir aradayız. Bu birlikteliğimizin önümüzdeki yıllarda sürmesi en büyük arzumuz” dedi.