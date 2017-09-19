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19 Eylül 2017 14:20

Standard Profil Grubu’ndan, çalışanlarının çocuklarına eğitim seti

Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu yeni eğitim-öğrenim yılında, her sene olduğu gibi tüm çalışanlarının çocuklarına İlköğretim Eğitim Seti hediye etti.

Standard Profil Grubu’ndan, çalışanlarının çocuklarına eğitim seti

19 Eylül 2017 14:20


1977 yılından bu yana otomotiv sektöründe dünya markalarına sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu, eğitime destek olmaya devam ediyor. Düzce ve Manisa Fabrikaları ve İstanbul Genel Müdürlük çalışanlarının çocuklarından oluşan, toplam 2 bin 150 ilköğretim okulu öğrencisi, yeni eğitim-öğrenim yılına Standard Profil eğitim setleri ile başladı.


Türkiye’nin geleceği olan çocukları desteklemenin önemine vurgu yapan Standard Profil Grubu CEO’su Turhan Semizer, “İlköğretim dönemi, öğrencilerin kendilerini hayata hazırladıkları, birikim ve tecrübe edindikleri en kıymetli yıllardır. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfettiği, kendilerini geliştirdiği, başarı dolu bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.




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